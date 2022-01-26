在戶外用餐比內用安全？ 醫師：錯！都有染疫風險

西堤餐廳內用傳出群聚，多人染上新冠肺炎，民眾疑惑是否在戶外廣場用餐，比較不用擔心餐廳內封閉的空間導致病毒傳播？但醫師表示不管在室內或戶外用餐，都有染疫風險。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書表示，據日本超級電腦進行模擬研究，其實不論是在室內還是戶外，都同樣有染疫風險。近期餐廳一直傳出染疫事件，醫師提醒，並非在戶外空間用餐就能避免病毒傳播。

黃軒說，日本研究小組設想10人圍在戶外桌子旁，不戴口罩下，大家彼此歡暢交談的場景，來推算民眾在外的飛沫散布距離，結果發現1.30秒聊天過程，可產生約一萬個飛沫！

在戶外無風狀態及面對面交談的狀況下，說話者的飛沫可到達1公尺，而正對面的人將受到整體飛沫約10％影響；若戶外空間吹起每秒0.5公尺到1公尺的微風，飛沫擴散範圍將更廣，說話者的正面和下風處的人，受到飛沫影響最大，顯示出「感染風險比無風狀況更為增加」。

他表示，很多人直覺認為到戶外用餐很安全，但跟室內環境進行比較後，研究人員提醒「室外感染風險，並沒有因而減少！」所以，過年圍爐活動，還是在家和自己家人享受家庭溫暖，好過於在外用餐，走春時也不要去郊遊踏青聚餐，因為在戶外的風吹下的飛沫傳播，可能會更廣更大。

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