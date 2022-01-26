快訊

今天是送神日！清屯順序、禁忌一次看：清香爐用倒的恐「倒走好運」

桃園擴大社區採檢3288人 鄭文燦：還有新增確診

新北防疫計程車載1確診者 司機篩檢PCR陰性

中央社 / 新北26日電
新北1名防疫計程車司機昨天運送到1名COVID-19確診患者，初步篩檢為PCR陰性。圖片來源／ingimage
新北1名防疫計程車司機昨天運送到1名COVID-19確診患者，初步篩檢為PCR陰性。圖片來源／ingimage

新北市政府交通局今天表示，防疫車輛已載送1萬3000餘趟次，有1名防疫計程車司機昨天運送到1名COVID-19確診患者，初步篩檢為PCR陰性。市府說，春節期間落實防疫規範是關鍵。

新北市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議今天在市府舉行，市長侯友宜表示，Omicron變異株病毒已進入社區，潛藏的病毒沒有被發現不代表沒有入侵新北，真正的防疫壓力來自春節期間人民頻繁接觸。

他說，春節期間是守住疫情的重要關鍵期，防疫不鬆懈才能保有新型態的防疫新生活，各營業場所更要落實防疫規定；他鼓勵春節期間民眾多施打疫苗，民意代表與公職人員也需落實中央防疫規定。

交通局長鍾鳴時在會中表示，防疫車輛已載送1萬3000餘趟次，昨天有1名防疫計程車司機載送1名確診者，經聯繫衛生局核酸檢測PCR陰性，也密切觀察其健康狀況。

衛生局長陳潤秋表示，泰山檢疫中心已啟用，鼓勵民眾多利用社區篩檢站；目前，新北篩檢人數上升；另外，以接種地統計，新北接種疫苗第1劑涵蓋率82.43%。

民政局長柯慶忠表示，居家檢疫人數下降，檢疫隔離關懷中心詢問趨緩，春節期間持續運作；另外，年假過後接種站運作。

勞工局長陳瑞嘉表示，24日完成向各工廠電話宣導移工移動必須報備，也請仲介公司鼓勵移工接種疫苗，目前，移工施打第二劑疫苗共73%。

觀光旅遊局則持續要求各風景區，春節期間落實防疫措施。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

圓山廚師一家3口染疫 居隔及擴大採檢306人PCR結果出爐

北市房仲傳染給新北客戶Ct值19.4 急匡列40人足跡公布

春節避室內人潮絕佳景點！ 新北河濱單車站過年不打烊

影／新北春節疫苗不打烊 醫療院所再加隨到隨打站

相關新聞

板橋亞東醫院再爆2確診 新北證實：有接獲通報

新北市板橋亞東醫院日前有護理師（案17967）確診，亞東醫院曾對全院5000人普篩，結果皆是陰性，至今仍未找到感染源，不...

好想正常生活…新冠病毒何時真正「流感化」？專家預測：突變1至2代後

台灣本土Omicron確診案例不斷增加，指揮中心22日公布本土病例分析，發現皆以無症狀和輕症占多數。毒物科專家招名威表示，新冠病毒可能再突變一至二代後，才會更趨穩定，走向真正的「流感化」，人們的生活將會逐漸正常。

6條感染源仍不明 「春節過年指引」將出爐

新冠肺炎疫情未歇，昨天新增十三名本土個案、廿五名境外移入個案；桃園、高雄疫情仍然嚴峻。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表...

台北101有確診者足跡 今停業一天

上周五時尚品牌LV於台北101舉辦活動，驚傳有某雜誌編輯當天出席活動，昨天傳出確診消息。當天除有藝人陳柏霖，還邀請劉冠廷...

陳時中稱實聯制無罰則 黃偉哲：台南去年已開3百張罰單

台南市昨天爆出2例本土確診個案，讓維持212天「＋0」破功，市長黃偉哲指出若沒有落實實聯制將對民眾嚴格開罰，最重可罰1萬...

最新疫情進展、春節指引 指揮中心14時說明

新採購莫德納疫苗到貨投入施打。1922疫苗預約接種平台今日上午十點開放第21輪預約，預計2月7日至13日開始接種。中央疫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。