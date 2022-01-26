新北防疫計程車載1確診者 司機篩檢PCR陰性

新北市政府交通局今天表示，防疫車輛已載送1萬3000餘趟次，有1名防疫計程車司機昨天運送到1名COVID-19確診患者，初步篩檢為PCR陰性。市府說，春節期間落實防疫規範是關鍵。

新北市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議今天在市府舉行，市長侯友宜表示，Omicron變異株病毒已進入社區，潛藏的病毒沒有被發現不代表沒有入侵新北，真正的防疫壓力來自春節期間人民頻繁接觸。

他說，春節期間是守住疫情的重要關鍵期，防疫不鬆懈才能保有新型態的防疫新生活，各營業場所更要落實防疫規定；他鼓勵春節期間民眾多施打疫苗，民意代表與公職人員也需落實中央防疫規定。

交通局長鍾鳴時在會中表示，防疫車輛已載送1萬3000餘趟次，昨天有1名防疫計程車司機載送1名確診者，經聯繫衛生局核酸檢測PCR陰性，也密切觀察其健康狀況。

衛生局長陳潤秋表示，泰山檢疫中心已啟用，鼓勵民眾多利用社區篩檢站；目前，新北篩檢人數上升；另外，以接種地統計，新北接種疫苗第1劑涵蓋率82.43%。

民政局長柯慶忠表示，居家檢疫人數下降，檢疫隔離關懷中心詢問趨緩，春節期間持續運作；另外，年假過後接種站運作。

勞工局長陳瑞嘉表示，24日完成向各工廠電話宣導移工移動必須報備，也請仲介公司鼓勵移工接種疫苗，目前，移工施打第二劑疫苗共73%。

觀光旅遊局則持續要求各風景區，春節期間落實防疫措施。

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