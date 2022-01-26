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好想正常生活…新冠病毒何時真正「流感化」？專家預測：突變1至2代後

聯合新聞網 / 綜合報導
全球遭受新冠肺炎襲擊，想回到不戴口罩就能外出的日子，恐怕還需要一段時間才能實現。（示意圖／美聯社）
全球遭受新冠肺炎襲擊，想回到不戴口罩就能外出的日子，恐怕還需要一段時間才能實現。（示意圖／美聯社）

台灣本土Omicron確診案例不斷增加，指揮中心22日公布本土病例分析，發現皆以無症狀和輕症占多數。毒物科專家招名威表示，新冠病毒可能再突變一至二代後，才會更趨穩定，走向真正的「流感化」，人們的生活將會逐漸正常。

指揮中心在22日公布1月以來的166例本土確診病例分析，發現無症狀人數46人、輕症120人，中重度則為0人，超過半數的確診者都有喉嚨症狀，其次為咳嗽、發燒、流鼻水、頭痛、嘔吐及腹瀉等。

指揮中心在22日公布1月以來的166例本土確診病例分析，發現個案皆以無症狀與輕症為主。（翻攝自衛生福利部）
指揮中心在22日公布1月以來的166例本土確診病例分析，發現個案皆以無症狀與輕症為主。（翻攝自衛生福利部）

毒物科專家招名威針對病例分析表示，Omicron感染機率大多為50歲以下人口，全部皆為喉嚨痛、咳嗽、發燒、流鼻水等輕症或無症狀，尚無中度或重度症狀，但他觀察國外數據顯示，「如果整體確診數大增，還是有可能會出現重症和死亡案例。」他推測，可能還要再一段時間，「新冠肺炎病毒再突變一至二代後，更趨穩定」，才會變成真正的「流感化」，「人們的生活就會逐漸恢復正常。」

不少網友認同招名威的說法，表示「我不懂現在一直鼓吹不必在意疫情的政客與媒體們到底作何居心。」、「假如真的只是小感冒到診所看病，說不定都會讓別人當成確診者在看那種感覺真的很討厭。」

新冠肺炎 COVID-19

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