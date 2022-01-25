餐廳內用最危險座位曝光 名醫揭「這一區」接觸飛沫多5倍

本土疫情連環爆，指揮中心雖未宣布禁止餐廳內用，也沒升三級警戒，不過許多餐飲業者早已設置防疫隔板「防患未然」。有人好奇為何有些餐廳「會在鄰座放隔離板」，難道會比「坐在正對面用餐的人」來得危險？釣出知名醫學博士出面解答。

現為胸腔內科暨重症醫學專科醫師黃軒，在臉書粉專引述日本理化研究計算科學中心研究團隊「模擬餐廳4人桌用餐」的研究結果，指出感染風險最高的位置不是坐在感染者正對面，「而是坐感染者的旁邊最危險」。

黃軒進一步解釋，日本超級電腦模擬當在餐廳同坐一桌，談話約1分鐘左右的狀況下，坐在感染者身旁的人，會比坐在感染者對面的人接觸到約「5倍的飛沫」，代表那是傳染風險最高的位置。至於坐在感染者正對面的人，只要有缷下囗罩開囗大聲說話，也會噴出近1萬顆飛沫。又或者，萬一不小心喝水嗆到咳嗽，也會噴出近1萬5千顆飛沫。

想要有效防疫，不單單只有設置防疫隔板，隔板的高度也相當重要。黃軒解釋說，在一家室內餐廳，如果防疫隔板的高度是120公分，那麼萬一用餐正對面的人咳嗽，會有50%左右的飛沫直接噴過來。同樣的，在一家室內餐廳，如果防疫隔板的高度是140公分，那麼萬一用餐正對面的人咳嗽，能成功阻擋50%以上的飛沫傳播過來，是最適合的高度。然而若室內餐廳把防疫隔板的高度調高到160公分，則會適得其反阻礙室內空氣流通，導致病毒顆粒滯留在空氣中不易散去。

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