確診「雜誌編輯」出席LV活動 當天還有陳柏霖等9男星
國內疫情不斷升溫，台北市今才公布礁溪長榮鳳凰酒店案的案18495、案18521足跡，涉及信義區7間百貨及餐廳，晚間又驚傳有某雜誌編輯上周五出席時尚品牌LV於台北101舉辦的活動，今天確診，但相關出席人員卻尚未被通知，北市衛生局證實，該確診雜誌編輯就是案18518，因為足跡實在太多，目前還在匡列、疫調中。
據了解，該確診雜誌編輯出席的活動，當天除有藝人陳柏霖，還邀請劉冠廷、林柏宏、林哲熹、范少勳、張軒睿、章廣辰、李智凱、李齊等人，然而，雜誌編輯確診，與確診編輯出席同場活動人員卻沒有收到通知。
衛生局專門委員歐佳齡表示，該確診雜誌編輯就是曾與圓山飯店西點女廚師的房仲業哥哥（案18375）的新北個案18518，曾到台北101出席活動。
歐佳齡表示，由於該個案是外縣市案例，衛生局也是晚間6時才接獲通知，目前不清楚到底是該確診雜誌編輯先確診，再傳染給房仲業哥哥，還是確診房仲先確診再傳染給雜誌編輯，「加上他的足跡實在太多了」，目前正在疫調中。
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