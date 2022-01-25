Omicron毒性低、流行沒關係？ 醫駁斥：美國死亡人數已追上Delta

Omicron病毒株入侵，造成新一波本土疫情延燒，部分民眾認為「與病毒共存」是台灣的下一步。台北聯合胸腔內科醫師蘇一峰日前在臉書發文，指出美國因Omicron死亡的人數已追上Delta造成的死亡人數，提醒民眾不應輕忽疫情。

蘇一峰提及，「最近有些人提倡說Omicron毒性低，所以就讓病毒流行！」他不贊成此說法，並以美國新冠肺炎染疫者的數據解釋，「美國Omicron流行時期死亡的人數，已經追上Delta流行時期死亡的人數。」

從圖表中可以得知，在美國，Omicron染疫高峰期的確診人數是Delta高峰期的四倍左右，而Omicron造成的單日死亡人數也已追上Delta。蘇一峰強調，「只要短時間病人的人數夠爆多！就會造成醫療癱瘓死亡上升！」他呼籲，可以與病毒共存，但是不能讓疫情失控。

部分網友認同地表示，「如果大家心裡都有僥倖或共存心理，台灣清零的成本就會變得很高」、「更多的副作用，必須長期追蹤才能知道」。不過也有網友認為，「不能單看美國，可以看看各國再來判斷」、「打疫苗不能說沒效，但效果愈來愈差，病毒不斷突變」。

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