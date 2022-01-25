房仲客戶也染疫 侯友宜：新北1人遭匡居隔且採陰

新北今新增一名確診者（案18518），是家住板橋的50多歲男子，是染疫男房仲（案18375）的客戶，且傳出是一名雜誌社編輯，足跡範圍較廣。新北市長侯友宜強調，該名確診者足跡大多在台北，40個接觸者都已採檢；其中一位匡列居家隔離採檢結果為陰性，目前持續擴大採檢中。

侯友宜指出，該個案職場位於台北市，足跡也大多在台北；新北部分已經有一位民眾遭匡列居家隔離，採檢結果為陰性，總共40個接觸者都做了採檢，目前都還在疫調過程的擴大採檢中，團隊對疫情充分了解。

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