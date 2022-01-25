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屏東高雄港區篩檢專案 累計235人篩檢全陰性

中央社 / 屏東縣25日電

因應高雄港區COVID-19本土群聚疫情，屏東縣政府啟動「高雄港區篩檢專案」，到今天為止，累計235人篩檢，全都是陰性。

衛生局副局長張秀君向中央社記者表示，針對高雄港區COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土群聚疫情，縣府啟動「高雄港區篩檢專案」，針對高港區工作或足跡曾與確診者重疊的縣民，提供3處篩檢站篩檢，前天篩檢人數119人，昨天有116人篩檢，專案昨天結束，累計235人全都是陰性。

由於桃園爆發移工本土群聚疫情，考量移工人流移動，屏縣府除製作多語言版的外籍移工防疫須知，並提醒儘快完成疫苗施打，也可至社區篩檢站採檢。

張秀君表示，縣府針對移工，3處篩檢站持續設置，包括屏東市國仁醫院、潮州鎮茂隆骨科及恆春鎮南門醫院，呼籲曾與確診者接觸或有與確診者足跡重疊的人，28日前攜帶健保卡至篩檢站篩檢。

新冠肺炎 COVID-19 屏東

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