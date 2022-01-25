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桃園確診者足跡赴竹縣 匡列50人38陰性餘待檢驗

中央社 / 新竹縣25日電

新竹縣政府昨天獲報桃園市確診者案18514，曾到尖石鄉訪友及竹北幸子休閒農莊（KTV），衛生局匡列50人安排採檢，部分結果出爐，38人為陰性，其餘檢驗中。

新竹縣政府今天傍晚提供新聞資料表示，桃園市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者案18514，曾在1月21日到尖石鄉泰崗村訪友下象棋，23日到竹北市幸子休閒農莊（KTV）唱歌喝酒，衛生局人員立即通知店家消毒，KTV停業2週加強消毒。

縣府指出，昨天至今持續匡列接觸者，共匡列50人安排採檢，其中居家隔離48人，自主健康管理1人，自我健康監測1人，採檢50人中，部分結果出爐，38人陰性，其餘檢驗中。

新冠肺炎 COVID-19

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