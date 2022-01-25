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礁溪長榮鳳凰群聚疫情 宜蘭最新公布兩名員工足跡

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
礁溪長榮鳳凰酒店群聚爆疫情，宜蘭縣衛生局今天公布18494、18495員工的足跡。圖／衛生局提供
礁溪長榮鳳凰酒店群聚爆疫情，宜蘭縣衛生局今天公布18494、18495員工的足跡。圖／衛生局提供

宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店爆發5例員工確診個案，縣衛生局續追感染源，今天公布案18494、18495的新足跡，呼籲與足跡有重疊的民眾，若出現身體不適，快去就醫篩檢。

縣衛生局說，24日確診的案18494是酒店19歲實習員工，1月23日下午4點到4點5分到星巴克-礁溪門市外帶咖啡。

案18495是20幾歲女員工，1月18日半夜12點8分到1點半在肉多多-宜蘭復興營業所、晚上9點到9點半在POYA寶雅-宜蘭礁溪店。1月23日下午3點25分到3點35分在金玉堂礁溪店、下午3點40分到3點55分在7-11瑞發門市、晚上8點35分到8點55分在喜互惠礁溪和平店、晚上10點半到10點35分在7-11泉湧門市、晚上10點40分到10點50分在全家礁溪健康店。

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