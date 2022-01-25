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陳其邁：高雄旗津暫停婚宴廟會 餐廳用隔板

聯合報 / 記者徐如宜林巧璉王慧瑛／高雄即時報導
高雄港群聚案擴大，高雄市長陳其邁強調「守住社區防線非常重要」，市府即起14天對旗津區祭出防疫加嚴措施，婚宴、廟會暫停，旗津商圈餐廳必須使用隔板、落實實聯制，卡拉OK及小吃部唱歌要戴口罩。記者徐如宜／攝影
高雄港群聚案擴大，高雄市長陳其邁強調「守住社區防線非常重要」，市府即起14天對旗津區祭出防疫加嚴措施，婚宴、廟會暫停，旗津商圈餐廳必須使用隔板、落實實聯制，卡拉OK及小吃部唱歌要戴口罩。記者徐如宜／攝影

高雄港群聚案擴大，高雄今天又增加3例，台南也有1例與高港傳播鏈有關，高雄市陳其邁說，旗津7處社區篩檢站，連日已篩檢1萬6326人，驗出PCR陽性6人，陳強調「守住社區防線非常重要」，市府即起14天對旗津區祭出防疫加嚴措施，婚宴、廟會暫停，旗津商圈餐廳必須使用隔板、落實實聯制，卡拉OK及小吃部唱歌要戴口罩。

「對旗津居民很抱歉，請大家務必忍耐！」陳其邁說，市府對旗津區居民採強化型防疫措施，包含暫停辦理大型集會活動、暫停長照據點服務、餐廳防疫升級要使用隔板、卡拉OK及小吃部唱歌要戴口罩，居民加強自主健康管理規範。

高雄港群聚案已累計超過50例本土個案，交通部長王國材今到高港視察防疫與篩檢狀況，除港區篩檢作業持續進行，旗津社區篩檢站今也在旗津廣濟宮等多處同步推進。

陳其邁說，目前旗津只有35%社區民眾前往篩檢，市府會請里幹事、里長一家一家通知；港區相關人員收到細胞簡訊未依指示前往採檢者，將以傳染病防治法處3千至1萬5千元罰鍰。

高雄市擴大匡列篩檢措施部分，市府要求1月12日起有進出或曾到過高雄港中島商港區，和旗津造船廠、修船廠區相關接觸風險民眾或工作人員等，市府會用簡訊通知，收到簡訊後要儘快接受篩檢，必須經過2次PCR、1次快篩，各間隔3天，未依指示前往者，將依傳染病防治法處3千至1萬5千元罰鍰。港區其餘作業區採PCR篩檢，7天後快篩追蹤。

新冠肺炎 COVID-19 高雄市 陳其邁

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