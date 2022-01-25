快訊

被控簽假合約！涉聯昌電1.5億非常規交易 前董座黃育仁遭搜索約談

信義區百貨幾乎全中！北市衛生局公布2足跡 台鐵、轉運站也入列

高雄公布17處確診足跡 全聯、菜市場、區公所入列

聯合報 / 記者林巧璉徐如宜王慧瑛／高雄即時報導
高雄市長陳其邁說明高市疫情狀況。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁說明高市疫情狀況。記者徐如宜／攝影

高雄港埠爆發群聚感染，今高雄港區確診個案新增4例，其中3例歸高雄個案、1例歸台南個案。市府今天下午也公布最新的確診個案足跡。

案18493於1月18、19日皆有前往越南河粉店，18日有至大川本舖古早味現烤蛋糕漢民店、20日漢民路大民市場、22日至旗津中洲全聯福利中心。21日有至廣濟宮對面的家庭理髮。

案18515於1月19日前往鳥松永恆天詩高雄店、旗津區八方雲集。19日至22日有道7-11嫩江門市、三民區嫩江街菜市場攤販。20日有到7-11鼓山門市、鼓山區公所、鼓山第一公有零售市場攤販、實權果菜市場攤販和屈臣氏察哈爾門市。

案18516為船舶零件供應商，於1月22日前往中油漁港路站，其他時間都在店裡工作。

案18517於1月20日和23日有前往旗津區傳統市場（位於中洲三路害大關路周邊）

高雄確診個案足跡。圖／高雄市衛生局提供
高雄確診個案足跡。圖／高雄市衛生局提供
高雄確診個案足跡。圖／高雄市衛生局提供
高雄確診個案足跡。圖／高雄市衛生局提供
高雄確診個案足跡。圖／高雄市衛生局提供
高雄確診個案足跡。圖／高雄市衛生局提供
高雄確診個案足跡。圖／高雄市衛生局提供
高雄確診個案足跡。圖／高雄市衛生局提供

新冠肺炎 COVID-19 高雄市

延伸閱讀

本土個案降 陳時中坦言最關心桃園姊妹與退休者這三案

台灣燈會在高雄 主燈愛河29日起由民眾票選顏色

收到簡訊快去！高雄巿港區高風險者若未採檢 依法開罰

高雄SKM Park明天見客！徠卡等50家獨家品牌進駐

相關新聞

大逛信義區8百貨公司！礁溪長榮員工女友足跡公開 擴大採檢82師生

宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店疫情延燒，指揮中心表示，礁溪長榮鳳凰酒店確診員工案18495，其20多歲女性友人案18521也確診，...

帛琉泡泡破滅 每日+72確診 指揮中心宣布：即起升三級旅遊警告

Omicron疫情肆虐全球，連帛琉也遭攻陷，我國昨日新增2名境外移入，是首見從帛琉返台的確診陽性個案，為當地居住，非旅遊...

本土+13 台南增確診案例 南桃園又有不明感染源個案

新冠肺炎本土疫情再起，國內今天新增13名本土個案、25名境外移入個案，無死亡個案。指揮中心指揮官陳時中表示，本土個案較少...

高雄1名學測考生確診Ct值21 同試場及接觸師生居家隔離

今年學測1月21日至23日舉行，高雄傳出有1名考生在1月24日確診，高雄市衛生局緊急清消考場，同試場的考生及接觸師生已居...

實聯制簡訊後面「+人數」會變亂碼？ 指揮中心解密

國內疫情持續延燒，簡訊實聯制有助疫調，然而許多民眾集體聚會時，會由一人代表實聯制，並在簡訊後方「+數字」，但高雄市卻表示...

高雄公布17處確診足跡 全聯、菜市場、區公所入列

高雄港埠爆發群聚感染，今高雄港區確診個案新增4例，其中3例歸高雄個案、1例歸台南個案。市府今天下午也公布最新的確診個案足...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。