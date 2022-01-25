高雄公布17處確診足跡 全聯、菜市場、區公所入列
高雄港埠爆發群聚感染，今高雄港區確診個案新增4例，其中3例歸高雄個案、1例歸台南個案。市府今天下午也公布最新的確診個案足跡。
案18493於1月18、19日皆有前往越南河粉店，18日有至大川本舖古早味現烤蛋糕漢民店、20日漢民路大民市場、22日至旗津中洲全聯福利中心。21日有至廣濟宮對面的家庭理髮。
案18515於1月19日前往鳥松永恆天詩高雄店、旗津區八方雲集。19日至22日有道7-11嫩江門市、三民區嫩江街菜市場攤販。20日有到7-11鼓山門市、鼓山區公所、鼓山第一公有零售市場攤販、實權果菜市場攤販和屈臣氏察哈爾門市。
案18516為船舶零件供應商，於1月22日前往中油漁港路站，其他時間都在店裡工作。
案18517於1月20日和23日有前往旗津區傳統市場（位於中洲三路害大關路周邊）
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