快訊

帛琉泡泡破滅 每日+72確診 指揮中心宣布：即起升三級

過年前先預約疫苗！1922平台明起開放第21期 2/7開打

帛琉泡泡破滅 每日+72確診 指揮中心宣布：即起升三級

聯合報 / 記者許政榆楊雅棠邱宜君／台北即時報導
考量疫情，指揮官陳時中今宣布，帛琉即日起升為第三級警告，與其他國家一樣。圖／擷取自指揮中心直播影片
考量疫情，指揮官陳時中今宣布，帛琉即日起升為第三級警告，與其他國家一樣。圖／擷取自指揮中心直播影片

Omicron疫情肆虐全球，連帛琉也遭攻陷，我國昨日新增2名境外移入，是首見從帛琉返台的確診陽性個案，為當地居住，非旅遊團的團員。考量疫情，指揮官陳時中今宣布，帛琉即日起升為第三級警告，與其他國家一樣。

陳時中表示，目前掌握訊息，帛琉每日確診數72例，至今累計已有651例確診。為了建議國人避免去旅遊，因此今日公布，帛琉即日起升級到第三級警告，和其他國家一樣的方式，來進行入境管制。

過去台灣與帛琉建立「帛琉旅遊泡泡」，如今包括航班、旅程都無法再執行。陳時中表示，帛琉相關航班，1月29日已經取消，2月2日至5日仍維持航班，依照合約來處理。

圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

落地採檢半數輕症分流 3檢疫所收治春節後量能再增

美國5G訊號亂航班 150萬劑莫德納疫苗延遲抵台

增2例帛琉境外移入 非旅行團而是在當地居住

陳時中列不明源頭疫情四重點：桃園高雄是重中之重

相關新聞

帛琉泡泡破滅 每日+72確診 指揮中心宣布：即起升三級

Omicron疫情肆虐全球，連帛琉也遭攻陷，我國昨日新增2名境外移入，是首見從帛琉返台的確診陽性個案，為當地居住，非旅遊...

本土+13 台南增確診案例 南桃園又有不明感染源個案

新冠肺炎本土疫情再起，國內今天新增13名本土個案、25名境外移入個案，無死亡個案。指揮中心指揮官陳時中表示，本土個案較少...

確診者卡拉OK歡唱5小時 竹北在地人曝是當地知名小舞廳

新竹縣衛生局今天上午公布桃市確診個案18514足跡，分別在21日曾到尖石泡茶下棋，23日更到竹北當地的卡拉OK歡唱飲酒5...

Omicron疫情狂燒 口服藥抵台完成防疫最後拼圖

Omicron本土疫情狂燒，好消息是，首批口服抗病毒藥默沙東「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）正式抵台，讓台灣防...

遠雄自貿港非加值區採檢2619全陰性沒擴散？828人未檢

中央流行防疫指揮中心副組長王必勝今天到遠雄自由貿易港區，了解加值園區2採作業，並表示自貿區昨天採檢2619人（加值區以外...

旗津擴大社區篩檢僅達35% 高市府動員逐戶通知

高雄連日出現COVID-19本土病例，高市府在旗津區設社區篩檢站，進行擴大篩檢。高雄市長陳其邁今天表示，目前僅35%旗津...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。