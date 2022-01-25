帛琉泡泡破滅 每日+72確診 指揮中心宣布：即起升三級
Omicron疫情肆虐全球，連帛琉也遭攻陷，我國昨日新增2名境外移入，是首見從帛琉返台的確診陽性個案，為當地居住，非旅遊團的團員。考量疫情，指揮官陳時中今宣布，帛琉即日起升為第三級警告，與其他國家一樣。
陳時中表示，目前掌握訊息，帛琉每日確診數72例，至今累計已有651例確診。為了建議國人避免去旅遊，因此今日公布，帛琉即日起升級到第三級警告，和其他國家一樣的方式，來進行入境管制。
過去台灣與帛琉建立「帛琉旅遊泡泡」，如今包括航班、旅程都無法再執行。陳時中表示，帛琉相關航班，1月29日已經取消，2月2日至5日仍維持航班，依照合約來處理。
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