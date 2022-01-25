Omicron感染力太驚人 施景中嘆：友人足不出戶 親戚一來還是全家中
冠狀病毒株Omicron肆虐全球，讓台灣原本趨緩的疫情再次升溫。昨日台大婦產科醫師施景中在臉書撰文提到，他在美國的朋友就算足不出戶，仍因親戚來訪而確診，以此呼籲民眾應盡速接種疫苗，保護自身安全。
施景中表示，他的朋友住在美國，已經很久沒有出門，每天待在家中教育孩子，「沒想到親戚來探訪，一下全家全都中了Omicron。」那位朋友的症狀也不輕，不確定是否以後會有後遺症。
施景中分享，曾有網友問他：「有打疫苗也會得（COVID-19）, 沒有打疫苗也會得，這樣為什麼要打疫苗？」他指出，沒有打疫苗的人，感染率是有打的五倍，死亡率是13倍，「別說我都待在家裡，我會很小心，所以可以不用打疫苗。」
目前接種第三劑疫苗需間隔的時間縮短為12週，若擔心疫苗副作用，可依照醫師指引選擇疫苗。陳時中建議，「前面打兩劑AZ，第三劑就選莫德納、BNT或高端，前面兩劑高端者全部都可選，混打的人也可以打，就是不要有3劑AZ疫苗的情形。」
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