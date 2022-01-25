Omicron疫情狂燒 口服藥抵台完成防疫最後拼圖

Omicron本土疫情狂燒，好消息是，首批口服抗病毒藥默沙東「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）正式抵台，讓台灣防疫三支箭「篩檢、疫苗、藥物」全到齊。前台大感染科醫師林氏璧認為，這代表在防疫上多了一個可近性的武器，是最後一塊拼圖，未來若輕重個案數急升，可利用加強版的防疫中心集體治療，減少醫療量能負擔，邁向「與病毒共存」的可能性。

默沙東口服藥是台灣第一個取得緊急授權EUA、第一個在台進行臨床試驗、又在過年前抵台，成了亞洲除了日本外，第二個使用該藥的國家。適用於發病5天內、具有重症風險因子，且臨床上不適用其他治療選擇的成人輕度至中度COVID-19確診者，治療後降低病毒量減少傳播的機會。

林氏璧指出，COVID-19疫情延燒了兩年，一直都沒有很好的抗病毒藥，即使瑞德西韋可用於早期治療，防止病情進入到重症，但需要注射沒有口服藥方便；單株抗體在經過病毒不斷的突變，對付Omicron不太可行，那麼兩款口服藥物默沙東「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）及輝瑞Paxlovid就成了新的武器。

不過，藥物也非完美無缺，默沙東口服藥不能用在孕婦及兒童，輝瑞口服藥則是複方成份，需要擔心與多種藥物的交叉作用，韓國就因用藥考慮因素多及沒有明確指引，使用量大幅減少。林氏璧認為，這些條件確實讓醫師小心使用，希望國內有治療指引協助醫師，也由於療程只有五天，這些問題應該可以被解決。

很多人認為COVID-19口服藥，未來就像對付流感的抗病毒藥一樣拿回家吃，林氏璧解釋，兩者最大不同在於克流感是有症狀就吃，可以縮短有症狀的時間，但COVID-19的口服藥，不只早期使用，還需要是高風險者才適合，因為這是第三期臨床試驗的收案條件，主要目的就是有效防止住院的機會，雖然輝瑞和默沙東兩種藥物臨床試驗中做出的防住院效果數字不同，但效果都不錯，目前很多國家都開始使用，相信臨床實證數據過一陣子就會發表。

雖然口服藥的設計是減少住院，但目前台灣的狀況，恐怕患者仍得住院治療，一旦，罹患人數增加治療計畫會跟著改變，林氏璧指出，有可能就是無症狀者在家休養隔離，但需要吃口服藥者會集中在加強版的防疫中心，減少對醫療量能的衝擊。

面對這波疫情，林氏璧強調，疫苗仍要打好打滿，打滿三劑可以減少九成住院機會，現在再加上藥物的使用能再降低重症風險，兩者相輔相成才有機會與病毒共存。

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