打破212天紀錄 台南市今傳出本地確診個案

台南市傳出有在地的本土新冠肺炎確診個案，打破212天沒有本土病例的紀錄，首次出現個案，台南市衛生局表示，中央疫情指揮中心下午的記者會將會公布，目前情況控制得宜，暫時沒有在社區爆發疫情的風險。

Omicron疫情發燒，北高目前都有社區感染的情況，台南市在高雄隔壁，從21日起，連續三天都有高雄確診者的足跡，但是相關匡列的接觸者，檢驗都是陰性，包括疫調人員原本擔心疫情會爆開來的安平區玄饌海鮮宴會館，目前匡列的500多人，檢驗都是陰性，但未料今天卻傳出台南市有確診病例。

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