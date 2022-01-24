誤植台中1本土個案？ 疾管署：中市未及時修正

疾管署網站昨天統計資料顯示台中市出現1例Omicron本土確診個案，疾管署今天晚間澄清說明，事件起因是台中市衛生局未能於統計截止時間前於系統中完成資訊修正，才造成誤植。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，不料台中市卻出現本土個案誤植烏龍，台中市長盧秀燕今天上午表示，衛福部疾管署統計資料昨天顯示的台中市出現1例Omicron本土確診個案，是境外移入個案誤植為本土個案，是疾管署統計訊息錯誤。

對此，疾管署今天晚間透過文字澄清說明，有關疾管署傳染病資料統計查詢系統出現誤植台中市1例本土個案一事，經查系統資料是由縣市政府進行維護。

台中市衛生局未能於統計截止時間前於系統中完成國外旅遊史及境外移入感染來源等資訊修正，所以系統轉檔後呈現未更新資訊。

疾管署強調，目前已由疾管署先代為修正這名個案的疫調資料，傳染病資料統計查詢系統今天已呈現正確資訊。

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