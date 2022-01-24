誤植台中1本土個案？ 疾管署：中市未及時修正
疾管署網站昨天統計資料顯示台中市出現1例Omicron本土確診個案，疾管署今天晚間澄清說明，事件起因是台中市衛生局未能於統計截止時間前於系統中完成資訊修正，才造成誤植。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，不料台中市卻出現本土個案誤植烏龍，台中市長盧秀燕今天上午表示，衛福部疾管署統計資料昨天顯示的台中市出現1例Omicron本土確診個案，是境外移入個案誤植為本土個案，是疾管署統計訊息錯誤。
對此，疾管署今天晚間透過文字澄清說明，有關疾管署傳染病資料統計查詢系統出現誤植台中市1例本土個案一事，經查系統資料是由縣市政府進行維護。
台中市衛生局未能於統計截止時間前於系統中完成國外旅遊史及境外移入感染來源等資訊修正，所以系統轉檔後呈現未更新資訊。
疾管署強調，目前已由疾管署先代為修正這名個案的疫調資料，傳染病資料統計查詢系統今天已呈現正確資訊。
疫情快報
▪【疫情專題】1月24日增15例本土、36例境外 無個案死亡
▪【整理包】第3劑怎麼選？一圖看懂各劑種組合效能、副作用強度
▪【QA整理包】超實用日期對照表 一張圖秒看懂何時能打第三劑
▪【教學文】一掃便知！數位新冠健康證明、台北通疫苗護照 操作流程看過來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言