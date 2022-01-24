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鴻佰科技4確診 新竹縣採檢2079人皆陰性

中央社 / 新竹縣24日電
新竹縣環保局緊急進行足跡環境消毒。聯合報系記者巫鴻瑋／翻攝
新竹縣環保局緊急進行足跡環境消毒。聯合報系記者巫鴻瑋／翻攝

新竹縣昨天新增4例確診個案，均為鴻海集團旗下的鴻佰科技員工，縣政府今天傍晚表示，一共採檢2079人，檢驗結果出爐全為陰性。

新竹縣政府傍晚發布新聞稿指出，因鴻佰科技公司4案COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，為案18421、案18418、案18427、案18412，縣府昨天緊急設立8處篩檢站，一共採檢2079人，檢驗結果今天出爐，全為陰性。

縣府說，今天下午5時前，在湖口仁慈醫院、中國醫大新竹分院、台大生醫竹北院區及竹東榮民新竹分院等4家醫院提供採檢服務，仍進行檢體檢驗作業。

新冠肺炎 COVID-19

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