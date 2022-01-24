高雄2確診者台南足跡 匡列97人全採陰

台南市政府衛生局今天宣布，高雄市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案18352、18399在台南市活動足跡匡列共97名接觸者，採檢結果皆為陰性。

台南市衛生局下午發布新聞稿指出，案18352曾於18日自行開車到位於台南市南化區的老家，與位於大內區的長照機構，匡列接觸者為長照機構21名工作人員及49名住民。案18399於20日自行開車到南區的施家小卷米粉，以及安平區的永泰興蜜餞行、周氏蝦捲台南總店，共匡列27名接觸者。2案共匡列97人，採檢結果皆為陰性。

台南市衛生局指出，考量本土疫情變化情形，加上年節將屆，市府預定於26日至28日，每日上午8時30分至11時30分、下午1時30分至4時30分，於新營火車站前站、台南火車站前站、高鐵台南站2號出口發送居家快篩試劑，提供自北北基桃、新竹返回台南，且無症狀的台南市民使用，市民可持身分證及26日至28日間的車票憑證領取。

台南市衛生局指出，另外，為服務有接種高端疫苗追加劑需求的市民，27日上午8時30分至11時30分在台南市文化中心、上午9時至中午12時在南區衛生所開設高端疫苗追加劑接種站，台南市民可透過「台南COVID-19疫苗接種預約系統」預約。

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