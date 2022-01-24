增2例帛琉境外移入 非旅行團而是在當地居住

國內今天新增36例境外移入個案，其中2例來自帛琉，指揮中心指揮官陳時中說，這2例個案是近來首次採檢陽性帛琉個案，為當地居住，非旅遊團團員，帛琉疫情持續監控。

中央流行疫情指揮中心在下午疫情記者會中公布，國內新增51例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為15例本土個案及36例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

今天新增境外移入個案為21例男性、15例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國（20例）、帛琉及印尼（各2例）、香港、越南、荷蘭、海地、菲律賓、多明尼加及比利時（各1例）移入；另5例調查中。入境日介於今年1月9日至1月23日。

帛琉近期COVID-19疫情嚴峻，疫情指揮中心20日宣布，帛琉旅遊泡泡防疫加嚴，新版5+9模式是5天公費入住集檢所、9天加強版自主健康管理，自22日起適用所有自帛琉入境者，未來視當地疫情不排除暫停泡泡。

針對今天新增的2例帛琉境外移入，陳時中說，本週帛琉確診個案數量攀升快速，今天新增的個案是帛琉近期第1次採驗到陽性個案，他們並非「帛琉泡泡」旅行團成員，是當地居住，個案是一對母子，媽媽為中國籍30多歲女性，遠嫁台灣。

陳時中表示，隨著入境檢疫加嚴，帛琉入境人數銳減，「幾乎已經減到快要變零」，現階段帛琉旅遊泡泡還沒破，將觀察帛琉社區傳染、群聚疫情狀況，作為帛琉泡泡去留2大指標，預計近2天會再次開會研議檢疫措施。

加強版「帛琉旅遊泡泡」適用對象不分國籍，舉凡從帛琉入境台灣的所有旅客都須遵守。未來具帛琉旅遊史者，入境台灣需要在機場進行一般PCR檢驗，公費入住集中檢疫所5天等檢驗結果，第5天進行PCR採檢陰性者，改為9天加強版自主健康管理，結束後才是7天一般自主健康管理。

9天加強版自主健康管理期間，入境第8天及第11天需要進行居家快篩，入境第13至14天再執行一次PCR檢驗，採檢陰性者須繼續完成7天一般自主健康管理，入境第20、21天需再進行一次快篩。

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