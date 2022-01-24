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宜蘭礁溪長榮酒店增4員工確診 感染源待釐清

中央社 / 宜蘭24日電

宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店一名負責接待的男員工（案18443）昨天確診，經擴大篩檢，縣府今天公布新增4名確診者，都是這家酒店員工，至於感染源仍有待釐清。

宜蘭縣政府衛生局長徐迺維下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會表示，目前還沒辦法完全確定感染源，但疫情沒有擴散到社區，且5名個案都是這家酒店員工，個案的親密接觸者，到目前為止篩檢都是陰性，如果全數都是陰性，源頭應該在其他地方，縣府正與疾管署聯繫調查相關名冊，也會請其他縣市衛生局幫忙追蹤房客動態。

縣府衛生局表示，昨天迅速在個案工作地點設立篩檢站篩檢，總計完成篩檢915人，其中包括旅客544人、員工371人，今天新增4名確診個案。

案18468是20多歲女性，是案18443的女友，在這家酒店打工，22日曾出現發燒、喉嚨痛、流鼻水的症狀，昨天因案18443號確診，被匡列為接觸者，由衛生單位安排採檢，採檢結果為陽性，Ct值14。

案18479是30多歲男性，是案18443同事，21日曾出現咳嗽症狀，昨天感覺症狀加劇，由家人代購家用快篩試劑，自行篩檢結果為陽性後通知衛生局協助安排採檢，採檢結果為陽性，Ct值18。

案18494為近20歲的男性，也是案18443同事，昨天曾出現輕微喉嚨痛症狀，至快篩站接受篩檢，採檢結果為陽性，Ct值24。

案18495是20多歲女性，也是案18443同事，18日曾出現輕微咳嗽、流鼻水症狀，昨天因同事確診到快篩站接受篩檢，採檢結果為陽性，Ct值24。

縣府並公布4名確診個案足跡，案18468有越南好味道、頭城豆漿店、7-ELEVEN礁溪泉湧門市；案18479足跡有肉多多火鍋宜蘭復興店、礁溪長榮鳳凰酒店、全家便利商店礁溪健康店、寵物一族。

案18494從19日至昨天足跡有礁溪長榮鳳凰酒店、阿文小吃部和前往礁溪遊客中心篩檢站採檢；案18495於17日在礁溪轉運站搭葛瑪蘭客運至台北車站，及從南港轉運站搭國光客運回礁溪轉運站。

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