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高市府指簡訊實聯制+1會有亂碼 籲盡量個別掃描

中央社 / 高雄24日電

高市要求嚴格落實簡訊實聯制，但有時民眾圖方便，與朋友一起時會在簡訊後方加數字，由1人代表實聯制。高市衛生局指，數字在後台只會顯示亂碼，籲民眾還是盡量個別實聯制。

高雄連日出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例，市府要求嚴格落實簡訊實聯制。衛生局簡任技正潘炤穎下午在市府防疫會議後記者會表示，疫調過程中，實聯制幫了大忙，是重要參考依據。

但民眾群體出遊、聚會時，有時會由1人代表實聯制，並在實聯制簡訊後加上「+數字」，顯示和幾人一起。潘炤穎說，其實後台只能看到實聯制訊息，後面幾人不會顯示，會成為亂碼，因此呼籲仍盡量個別完成實聯制。

潘炤穎會後向中央社記者說明，如果民眾個別掃描簡訊實聯制，後台可以看到電話號碼、時段，顯示此門號於何時到何處，接著還會有電信公司提供的一些個資；但如果簡訊後加上數字，就只剩下電話號碼，後面許多資訊會變成亂碼。

此外，市長陳其邁在防疫會議後記者會，被問到餐廳是否需設隔板？他說，除了餐廳要落實簡訊實聯制，也最好要有隔板或梅花座；另專家會議也要求醫療院所等高風險場所用餐要有隔板，有些幼兒園也恢復用餐有隔板規定。

對於社區篩檢站湧人潮，潘炤穎說，會對民眾分流、分時段篩檢，醫療團隊也加派篩檢人力，並有即時監控作為。

新冠肺炎 COVID-19

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