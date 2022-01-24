遠雄自貿港區疫情延燒 1月10日後有足跡應儘速採檢
桃園遠雄自貿港區COVID-19疫情延燒，今天新增2名個案，疫情指揮中心呼籲，1月10日（含）之後曾在亞旭及鴻佰工作過尚未採檢者，應儘速至社區採檢站或採檢院所採檢。
遠雄自貿港區COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，亞旭電腦公司2名員工1月9日到中壢西堤餐廳用餐後，直到後來有症狀，公司再三釐清才發現他們曾到西堤餐廳用餐，經採檢確診，擴大採檢，今天再新增2名確診者，遠雄自貿港區目前累計102人染疫。
針對遠雄自貿港區疫情新增個案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午疫情記者會中表示，今天新增的案18488是前兩天採檢未召回對象，個案昨天赴自貿港區採檢站採檢，第1次採檢結果就是陽性，相關疫調持續進行。
另一名個案為案18489，是一名10多歲男童，由於被匡列為遠雄自貿港區疫情接觸者，已經在前兩天安排入住集中檢疫所，第1次採檢結果為陰性，隔離期間出現發燒、喉嚨痛症狀，再次安排採檢確診。陳時中說，由於已經是匡列對象，因此新增個案對社區影響相對較小。
陳時中表示，桃園遠雄自貿港區中仍以亞旭電腦、鴻佰科技所在區域為相對重災區，為圍堵疫情擴散，呼籲1月10日（含）之後曾在遠雄自貿港區亞旭及鴻佰工作過、尚未採檢者，儘速至社區採檢站或採檢院所採檢。
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