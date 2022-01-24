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與北市確診房仲聚餐...蘆洲男足跡再更新 曾去超商、麵館

高雄市公布33處確診足跡 銀行、夜市、夢時代入列

鴻佰科技4確診 1967人篩檢陰性

中央社 / 新竹縣24日電

新竹縣昨天新增4例確診個案，均為鴻海集團旗下的鴻佰科技員工，竹縣府啟動疫調採檢共2079人，目前1967人檢驗結果出爐皆陰性。

新竹縣政府發布新聞稿指出，鴻佰科技公司4案COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，為案18421、案18418、案18427、案18412，皆為1月22日桃園市遠雄自貿港區鴻佰科技感染衍生案例，感染源明確。

縣府表示，昨天獲報後，立即到科技公司及外勞宿舍進行環境風險評估及疫情調查，即刻啟動防火牆機制，於高風險足跡場域設立篩檢站，包括高賓大旅社、鴻佰科技及移工宿舍等3棟大樓，人員全面進行採檢，共採檢1361人皆陰性。

縣府指出，為確保社區安全，昨天同步在湖口、竹北、竹東等足跡點，設立5處社區篩檢站（鳳凰村活動中心、湖口仁慈醫院、中醫附醫院、台大生醫竹北、北榮新竹），共採檢718人，目前606人結果出爐，均為陰性。

縣府統計，8處篩檢站共採檢2079人，其中1967名陰性，其餘持續檢驗中。而這次4案確診，初步匡列居家隔離86人、自主健康管理119人及自我健康監測213人合計418人，疫調及個案管理工作持續進行。

新冠肺炎 COVID-19

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