士林一家3口餐廳足跡多 北市籲重疊者盡速採檢

北市士林區昨天新增一家3口的家戶感染案件，個案曾到過有間火鍋、皇池溫泉御膳館等餐廳，衛生局指出，因同一場域用餐的風險較高，呼籲足跡重疊民眾盡速採檢。

台北市衛生局透過新聞稿表示，昨天新增一起感染源仍不明的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）家戶感染事件，房仲業哥哥（案18375）CT值19.6、圓山飯店廚師妹妹（案18396）CT值13、家庭主婦母親（案18441）CT值23。

衛生局指出，3人足跡包含許多餐廳，15日及16日晚間曾到過大安區Kitchen 66 廚房，17日晚間到松山區有間火鍋，19日晚間至20日凌晨到北投區皇池溫泉御膳館，20日晚間到南港區潮肉壽喜燒永吉店。

衛生局呼籲，因為在同一場域用餐風險較高，請曾在相同時間到過同個地點民眾，儘速自行前往關渡、萬芳及聯合醫院和平、中興、仁愛、陽明、忠孝院區等7家醫院預約採檢。

此外，衛生局表示，民眾如有疑似症狀，可以到藥粧店、醫療器材行、便利商店或藥局等購買家用快篩試劑，依據試劑使用說明自行篩檢，採檢陰性將器材包裝好後丟棄，採檢陽性則聯絡衛生局協助後續就醫流程，並回溯前3天接觸史、通知密切接觸者儘速快篩。

外縣市三個確診個案台北公共場域足跡。圖／北市衛生局提供

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