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春節抗疫不停歇 北市25醫院急診續供公費PCR

中央社 / 台北24日電

國內疫情升溫，台北市衛生局今天呼籲，春節期間請持續落實個人防護措施並留意健康情形，如有疑似症狀可以先自主快篩或到聯合醫院等25家持續開設急診的醫院進行公費PCR。

春節連假將至，台北市衛生局專門委員歐佳齡今天在視訊記者會上表示，全台各地接連爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情，春節期間民眾回鄉又會增加疾病傳播與感染風險，呼籲大家要做好個人防護措施，落實勤洗手、戴口罩及保持社交距離。

歐佳齡說，假期間應盡量避免外出，可用其他方式替代行程，若出現呼吸道症狀請提高警覺，先用家用快篩自主篩檢，或是到持續提供急診服務的醫院進行PCR核酸檢測，就醫時請告知TOCC或與確診者足跡重疊等資訊。

歐佳齡提醒，居家檢疫或居家隔離期間的民眾，須持續落實遵守相關防治規定，不可外出；自主健康管理者不可以搭乘大眾運輸交通工具，應避免出入無法保持社交距離、容易近距離接觸不特定人士或無法佩戴口罩的公共場所。

衛生局醫事管理科視察吳秀娥說，春節期間各醫院門、急診將有所調整，台大、新光、三總、萬芳及聯合醫院7個院區等25家醫院將持續開設急診，詳細資訊可以上台北市衛生局網站、撥打1922或下載「全民健保行動快易通」APP查詢。

新冠肺炎 COVID-19

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