醫師曝「內用吃飯6原則」 去餐廳千萬別碰這件防疫物品
本土疫情再度爆發，不過指揮中心暫未調整防疫警戒，民眾仍可外出至餐廳內用。胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，出外用餐時須把握6原則，才能避免群聚感染。
黃軒在臉書發文表示，「很多人問我如何去餐廳避免感染？我就告訴他們，用餐時間記得遵從『六六大順』，落實6個步驟，就可以六六大順，6步驟包括一，實名登記，要量體溫、二，離席前時，戴上口罩、三，用餐前後，勤消毒手、四，卸下口罩，安靜用餐、五，不宜挪移，隔離用板、六，踏出餐廳，再次洗手」。
指揮中心指揮官陳時中日前表示，即日起餐飲場所須嚴格落實實聯制，未配合執行且經輔導未改善之餐飲場所，不得提供內用服務。如果餐廳說沒有接到通知，會再告知並進行複查，「如果再次查緝到違規就會停止內用，這漏洞要補起來」。
目前規範餐飲場所要落實聯制，而外帶名店是否也需要。陳時中說，排隊時要注意社交距離、勤洗手，但因內用時間長，一定要把資訊留好，「如此匡列可以快速，才不會像這次遺漏兩名移工，而引發如此大的群聚事件」。
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