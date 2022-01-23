金門2漁民接觸中國船隻 送醫採檢並居家檢疫14天
金門縣政府建設處表示，2名金門漁民今天在草嶼外海與中國船隻有海上接觸情事，因涉及違反縣府公告，將2人載到金門醫院進行核酸檢測，並在採檢完送至防疫旅館進行14天居家檢疫。
金門縣政府晚上發布新聞表示，海巡署金馬澎分署金門岸巡隊下午1時5分在金沙鎮草嶼外海1海里處查獲金門縣籍動力浮具，船上有2人；經雷達發現有與中國船隻海上接觸情事。
新聞稿指出，2人因涉及違反縣府公告，岸巡隊通報衛生局連繫救護車將2人載到金門醫院進行核酸檢測，並在採檢完送至防疫旅館進行14天居家檢疫。
縣府公告表示，自110年9月3日起，禁止本國籍漁船、動力小船、遊艇，出海航行過程中與大陸船舶接觸，若有接觸都應接受居家檢疫。
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