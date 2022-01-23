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行員家人確診 台中銀行桃園南崁分行明停業1天
桃機疫情持續擴大，台中銀行稍早在官網公告，桃園南崁分行有行員同住家人確診，明日將停業1天。
台中銀行表示，南崁分行行員同住家人接獲衛生主管機關通知確診，基於保障客戶健康安全，南崁分行預計明天全面清消，暫停營業1天。
台中銀行表示，客戶若欲領取支票及辦理定存單可至大園分行，臨時撥款需求可至桃園分行，其餘業務可至台中銀行各服務據點辦理。
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