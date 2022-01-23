疫情山雨欲來 抗SARS名醫璩大成：狀況比去年諾富特嚴重
桃園機場群聚案衍生出各縣市社區疫情，對抗過SARS的北市聯醫副總院長璩大成今天說，狀況較去年華航諾富特案複雜、厲害，且數量更多，山雨欲來風滿樓，呼籲民眾小心。
傳染病防治醫療網台北區副指揮官、台北市立聯合醫院副總院長璩大成今天在台北市政府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會上表示，歷史是最好的老師、敵人會從原路進攻，去年華航諾富特案雖然很複雜、厲害，但現在光是桃機案、西堤案的數量就遠高於當時。
璩大成說，現在境外移入的個案是當時的數十倍，本土個案數量也都非常得大，且到過台北市的足跡也越來越多，台北市這兩天開始出現本土案例，可說是山雨欲來風滿樓，真得要非常小心。
璩大成引用中央社圖表指出，桃園機場群聚案衍生出西堤群聚案，再導致台北市大同區某診所的傳播鏈，讓台北市前幾天非常忙碌、緊張，匡列了數百人篩檢，所幸已經暫時控制下來，沒有擴大，要特別感謝診所警覺介紹有症狀的人用快篩劑快速診斷出來。
璩大成進一步表示，從這兩天的案例可以看到敵軍越來越接近，昨天有一名學生放寒假從高雄沿著縱貫線騎車回到台北市，造成家人被傳染；還有今天更令人緊張的房仲一家3口及朋友確診，感染源至今不明，各縣市案例也越來越多，要非常小心。
璩大成說，從台北市的疫情儀錶板可看出，民眾這幾天對大眾交通運輸系統的使用量在下降，這是好事情，代表民眾自發性地減少去公共場所，呼籲民眾如果有症狀先自行快篩，才能減少病源傳播速度。
▪【疫情專題】1月23日增52例本土、37例境外 無個案死亡
▪【整理包】第3劑怎麼選？一圖看懂各劑種組合效能、副作用強度
▪【QA整理包】超實用日期對照表 一張圖秒看懂何時能打第三劑
▪【教學文】一掃便知！數位新冠健康證明、台北通疫苗護照 操作流程看過來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言