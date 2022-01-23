高雄確診個案屏東行 匡列接觸者3人一採陰性
高雄一名50多歲確診男子案18399因二度到屏東萬丹鄉訪友，屏東縣政府匡列3名接觸者，今天晚間一採結果出爐，3人均呈現陰性。
屏東縣政府接獲疾管署高屏區管制中心通知後，衛生局、警察局立即進行疫調發現，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者案18399在1月20日下午5時45分許至萬丹鄉和平東路一家飯湯店外帶，隔天21日晚上11時40分左右至萬丹鄉中興路二段大富加油站，相關足跡點均已完成消毒。
屏東縣衛生局也同步匡列與案18399的3名接觸者，包含友人、飯湯店的老闆娘與加油站員工，採檢後至防疫旅館隔離，結果在今天晚間結果出爐，3人均呈現陰性。
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