快訊

礁溪長榮酒店員工確診女友是「佛光大學生」 學校急調查接觸者

遠雄加值園區停工 無確診22公司復工視採檢決定

中央社 / 台北23日電
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情南北兩頭燒，桃園遠雄自貿港區群聚至今累計100例確診，防疫應變作為要求加值園區全面停工。圖為園區下班的移工。記者季相儒／攝影
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情南北兩頭燒，桃園遠雄自貿港區群聚至今累計100例確診，防疫應變作為要求加值園區全面停工。圖為園區下班的移工。記者季相儒／攝影

桃園遠雄自貿港區群聚延燒，指揮中心今天公布，加值園區A、B棟全面停工，其中亞旭電腦、鴻佰科技2家公司無限期停工，其餘個案少於10例的7家公司及無確診的22家公司復工視採檢決定。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情南北兩頭燒，桃園遠雄自貿港區群聚至今累計100例確診，防疫應變作為要求加值園區全面停工，中央流行疫情指揮中心會後補充說明，加值園區只有A、B兩棟，已全面停工。

指揮中心發言人莊人祥在疫情記者會後表示，已累計73例確診者的「亞旭」及有17例確診個案的「鴻佰」2家公司無限期停工。這2家公司全體員工設電子圍籬居家隔離3天，將依照1月25日採檢結果，評估1月26日後是否解隔離；其家人改採加強自主健康管理。

莊人祥表示，加值園區其他7家公司確診個案人數少於10例，以及無確診的22家公司，皆採自主健康管理，暫時停工，待1月24日採檢情形，才會決定復工時程。

指揮中心指揮官陳時中在疫情記者會中表示，桃園遠雄自貿港區疫情有順序地控制中，現階段較擔憂感染者假日期間有社區接觸史，可能造成疫情擴大，桃園將廣設篩檢站，希望守住重點區域疫情。

農曆春節將至，但國內疫情不斷擴大，陳時中說，春節防疫政策是否調整仍待觀察，現階段並未發現大規模不明感染源疫情，但會滾動式檢討。「生活總是要過，家人團聚也是生活裡面的一環」，但他提醒，過年期間不建議往人潮密集處移動。

新冠肺炎 COVID-19 桃園 亞旭 疫情

延伸閱讀

【重磅快評】實聯制雪崩減少 陳時中猛然警醒先罵人？

相關新聞

遠雄自貿區有兩大紅區！桃市府再擴大採檢數千人 包括外面來往廠商

桃園市長鄭文燦今天下午表示，遠雄自由貿易港加值園區群聚感染事件，疫情整體面貌是從亞旭電腦外籍移工開始，1月21日有6人確...

礁溪長榮鳳凰酒店員工確診女友是「佛光大學生」 學校急調查接觸者

宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店男櫃檯人員確診案18443號，該確診者的女友今天也證實染疫，經查是佛光大學在該飯店打工的女學生。校方...

足跡爆不停...北市又出現感染源不明個案 專家見數據驚：民眾有減少外出

國內疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心今宣布，北市新增4例本土個案，包含士林區3例為圓山飯店西點女廚師的家戶感染，北投區1例...

遍及台北6區！圓山廚師一家3口確診足跡曝光 麥當勞、全聯、康是美入列

台北市士林區重慶北路四段的麥當勞重北一店驚傳有確診者足跡，北市衛生局證實，圓山飯店西點女廚師一家三口曾去用餐，除此之外，...

遠雄加值園區停工 無確診22公司復工視採檢決定

桃園遠雄自貿港區群聚延燒，指揮中心今天公布，加值園區A、B棟全面停工，其中亞旭電腦、鴻佰科技2家公司無限期停工，其餘個案...

圓山飯店413位同仁完成快篩檢測 結果均為陰性

圓山飯店表示，目前已為413位同仁完成快篩檢測，結果均為陰性，本飯店於今(23)日下午4時接獲台北市士林區健康服務中心通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。