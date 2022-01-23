新竹市新增1確診 曾到遠雄自貿區維修管線
新竹市今天新增1名確診者為案18426，18日曾到桃園遠雄自由貿易港區工作，市府緊急匡列採檢1名同住家人，一採為陰性，已送往檢疫所隔離。
中央流行疫情指揮中心下午宣布國內新增52例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確定病例，其中案18426為新竹市確診個案。
新竹市長林智堅下午透過新竹市政府發布的新聞稿說明，案18426曾於18日在遠雄從事管線維修工作，因此被匡列核酸檢測（PCR）確診，目前收治於醫院。
林智堅指出，案18426在新竹市的相關公共場所足跡，多為外出購物、外帶餐點等短暫停留，相關公共場所也都已完成清消。
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