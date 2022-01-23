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圓山廚師全家3口、友人確診 黃珊珊憂：社區恐已燒一周

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
黃珊珊說，北市圓山飯店女廚、及房仲哥哥一家三口確診，「他們感染源不明」，沒有與桃園或現存個案足跡或活動重疊，這就有很嚴重社區感染風險，就像回到去年五月，發現時，社區已燒了一個星期左右。圖／引用自黃珊珊臉書
黃珊珊說，北市圓山飯店女廚、及房仲哥哥一家三口確診，「他們感染源不明」，沒有與桃園或現存個案足跡或活動重疊，這就有很嚴重社區感染風險，就像回到去年五月，發現時，社區已燒了一個星期左右。圖／引用自黃珊珊臉書

今天本土新增52例確診，境外移入也有37例。台北市副市長黃珊珊今天下午在臉書表示，同島一命，風雨同舟！昨晚，中央又來商借20間安心檢疫所，「我當然立刻同意」。

黃珊珊也憂心，北市圓山飯店女廚、及房仲哥哥、媽媽一家三口與哥友人都確診，北市昨接獲通報，同仁徹夜疫調匡列隔離對象，最重要是「他們感染源不明」，沒有與桃園或現存個案足跡或活動重疊，這就有很嚴重社區感染風險，通常發病前就在北市社區內，有感染源還沒被找到，就像回到去年5月，發現時社區已燒了一個星期。

黃珊珊說，昨天晚上，中央又來商借20間安心檢疫所，北市府當然立刻同意。雖然北市也每天接收機場確診輕症或無症者，量能也很吃緊，但是非常時期，能早一點控制疫情都是很重要的，劍潭收住無症或輕症確診者，大家都是為了保護醫院的量能。

黃珊珊提到，今天北市新增的一家三口確診，昨天接獲通報，同仁徹夜疫調匡列隔離對象，最重要的是，他們的感染源不明，被採檢發現通常是已發病，發病之前在台北市的社區內應該已經有感染源還沒有被找到，就像回到去年五月，發現時，社區已經燒了一個星期左右。

黃珊珊說，北市府早已有社區感染的心理準備，也做好各項應變準備，所以專責防疫旅館、採檢車來速、醫護天使團隨時都準備好。北市防疫旅館也會成為「變形金剛」，平常收居家檢疫、隨時變身收「居家隔離」，必要時天使團進駐後就成為「加強版專責防疫旅館」，「今天起，所有的準備都要上場了！」

黃說，她今天到環南市場與畜產公司專案施打第三劑BMT疫苗，因為他們提供大台北地區餐廳的食材，下周市府也會到北農及漁產公司為從業人員施打第三劑疫苗，務必確保大台北地區的食物來源安全充足。「我也已跟同仁說，除夕夜都可能還是會被我騷擾，而且精準疫調會議準時每天召開討論疫情，大家要排好班表，年假不休息啦。」

新冠肺炎 COVID-19 黃珊珊 北市

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