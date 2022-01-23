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隔天就有症狀！蘆洲男曾與北市確診房仲聚餐 Ct值19.4足跡曝光
新北市蘆洲今日爆出1名確診個案，新北衛生局稍早公布該案為一名20多歲男性（案18397），1月17日晚間與朋友（案18375）四人相約聚餐，1月18日因為喉嚨痛、流鼻水到診所就醫，1月22日接獲朋友確診消息，自行到醫院採檢，PCR陽性，Ct值19.4，收治專責病房隔離治療。感染源需擴大疫調進一步釐清。目前個案接觸匡列居住新北共11人，目前均已安排採檢。
衛生局也公布案18397足跡，曾於1月16日於上午11時18分前往星巴克新莊思源門市(新莊區思源路)，友人案18375則在1月18日下午1時35分，於瓦城汐止遠雄店(汐止新台五路一段)用餐1個半小時，相關活動足跡已通知清消。
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