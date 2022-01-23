高雄港群聚再增15人染疫 台南喜宴參與人員目前陰性

新冠肺炎本土疫情持續升溫，除桃機衍伸社區感染案外，高雄也燒出高雄港群聚事件。指揮中心指揮官陳時中表示，今天新增的52例本圖個案中，高雄港又增加了15人，將持續設置社區篩檢站。

因應高雄港群聚，陳時中表示，將在高雄港設置六處篩檢站，包括118號碼頭、2貨櫃區、3貨櫃區、5貨櫃區、6貨櫃區；兩處社區篩檢站，包括前漁港西岸碼頭、小港臨海新村漁港。將持續進行確診個案疫情調查、警政協助調查活動軌跡等釐清個案活動史及接觸者匡列。

陳時中表示，將透過港區實聯制通知港埠工作人員至篩檢站採檢，並發送簡訊告知加強自主健康管理。另針對案18212曾於1月16日至台南市參加喜宴，同桌及工作人員採檢及居家隔離，同廳人員採檢及自主健康管理；目前已採檢者均陰性，持續採檢中。

陳時中表示，若每個人即時的動作都對疫情控制有幫助要特別呼籲，現已宣布餐廳要實聯制，雖然有些工作人員抱怨，但我相信不多。防疫不是單方面，全體國民每個人都有責任，多盡一點心力，就能多控制疫情比較好。 陳時中表示，今天新增的52例本圖個案中，高雄港又增加了15人，將持續設置社區篩檢站。圖／指揮中心提供 陳時中表示，今天新增的52例本圖個案中，高雄港又增加了15人，將持續設置社區篩檢站。圖／指揮中心提供

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