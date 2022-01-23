重慶北路四段麥當勞有確診者足跡 停業消毒
COVID-19本土疫情延燒，台灣麥當勞今天表示，昨晚接獲通報有2名確診個案於21日晚間9時至北市重慶北路四段餐廳消費，接獲通報後已經停業消毒，員工自主健康管理14天。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情延燒，台灣麥當勞發出聲明表示，台灣麥當勞致力提供顧客安心的用餐環境，配合中央流行疫情指揮中心疫調，位於重慶北路四段的麥當勞餐廳，昨天晚間接獲台北市士林區健康服務中心通報，有2名確診個案於21日晚間9時至餐廳消費。
台灣麥當勞說，餐廳除每天依照「餐廳防疫執行要點」加強清潔消毒，並自接獲通報後停業消毒，確保環境衛生，以及員工與顧客的安全健康。
台灣麥當勞強調，餐廳內在期間上班的員工，從今天起進行自主健康管理14天至2月6日，除配合台北市士林區健康服務中心疫調，營運主管並持續進行員工關懷。
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