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新竹工業區爆4確診 鴻海旗下鴻佰科技新竹廠急篩千人

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
有4名戶籍在新竹縣的員工在桃園篩檢中驗出陽性確診，且4人都是某科技公司新竹廠員工。據了解，傳出4例確診的是鴻海集團旗下的鴻佰科技。 路透
有4名戶籍在新竹縣的員工在桃園篩檢中驗出陽性確診，且4人都是某科技公司新竹廠員工。據了解，傳出4例確診的是鴻海集團旗下的鴻佰科技。 路透

受桃園市遠雄自貿港區群聚疫情影響，有4名戶籍在新竹縣的員工在桃園篩檢中驗出陽性確診，且4人都是某科技公司新竹廠員工，平時生活圈也都在湖口鄉和竹北市，新竹縣衛生局已緊急協調醫護進駐該廠，要對該廠1200名員工全面篩檢。

據了解，傳出4例確診的是鴻海集團旗下的鴻佰科技，4人戶籍都在新竹縣，不過因與這次桃園遠雄自貿港區群聚案有關，所以經桃園方面篩檢而被驗出陽性確診，但4人平時都是在鴻佰科技新竹廠工作，感染途徑以及活動足跡還在釐清中。

新竹縣衛生局指出，已經緊急協調台北榮總新竹分院醫護進駐廠區，要替廠區1200名員工作全面篩檢，也會由中醫大新竹附醫設置篩檢站來擴大篩檢，希望以最快速度控制疫情，而4人相關活動足跡稍晚也將進行公布。

衛生局也將協調縣府勞工處，全面比對桃園遠雄自貿港區的企業，若有在新竹縣設置廠區據點的，後續也將評估疫情狀況，計畫擴大替這些相關從業人員、員工篩檢。

新冠肺炎 COVID-19

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