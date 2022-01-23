人心惶惶！專家籲指揮中心啟動專責基層網、訂就醫指引

Omicron疫情跨縣市多點爆發，高市府宣布有症狀民眾在診所「戶外就醫」，北市府則喊話「先篩檢、在就醫」，全國基層診所無所適從，民眾人心惶惶。前疾管局副局長施文儀建議，中央流行疫情指揮中心應儘速調整2009年H1N1大流行準備計畫並「啟動專責基層醫療網」作爲第一道防線，完成篩檢到給藥流程；另要提供「民眾就醫指引」並配合輕症趨勢調整隔離方式，開始為社會大眾建立「與病毒共存」的心理準備。

施文儀表示，過去近兩年時間，指揮中心一直把新冠肺炎當作是嚴重傳染病，以面對重症為主要考量，所以只要一有確診，不論輕重症，都要到隔離病房，採取「阻絕」手段。然而，現在面對Omicron變異株，有輕症多，傳播快的特性，指揮中心應該要提出「民眾就醫指引」，這部分許多國家老早都有做，可以參考。

施文儀說，過去台灣病例沒那麼多，一直沒有就醫指引，現在基層診所如臨大敵，地方政府先行應對也不是不行，但一定會很困擾，其實各地都期盼中央要訂指引。

施文儀表示，現在最快的作法，就是參考2009年H1N1大流行的策略。當時有專門看流感的基層院所，有呼吸道症狀的人就優先到這些院所，這些院所有適當防護，有整套檢驗確診流程，也可以直接給抗病毒藥物（克流感），基本上就是「一條龍」都做好，疑似症狀民眾不需為了檢驗、看診、領藥跑多個地點，徒增傳播風險。這些診所為了保障社會大眾而不看其他病人，健保也要補償他們的損失。

施文儀表示，指揮中心的專家們只要把2009年流感大流行準備計畫拿出來，加上一些目前疫情參數條件，有當時經驗的院所名單都在，可以趕快把基層組合成為第一道防線，就可以迅速上線。千萬不要讓一大堆輕症都跑去醫院去篩檢，這樣反而會影響到大醫院處理其他急重難症的量能，生命損失更大。

施文儀表示，新冠肺炎雖然不見得已流感化，但輕症化已是確定，目前還放在第五類傳染病，但或許不一定要到隔離病房或檢疫場所，「可能要當作一個醫療的事情，不完全是傳染病的事情」，重點是輕症者不要到處亂跑、不會繼續傳播，以免影響到還沒有打疫苗的年長者。

針對少數還沒有接種疫苗者，施文儀表示，如果基層醫療網沒有弄好，疫情擴大時，這群人一定是先遭殃的，重症還是要救命，醫療仍可能面臨沈重負擔。所以現在一定要繼續想盡辦法把這群人的疫苗覆蓋率補起來。

「有些人比較懶散，你必須促使他緊張一點，有些人比較緊張，你也要幫助他不要過於緊張。」施文儀表示，政府做任何轉變，都要考慮到民眾需要心理調適的準備過程，透過基層醫療網及就醫指引引導民眾調整就醫習慣，都能幫助社會大眾往病毒共存的方向走上軌道，「與病毒共存，現在就要開始心理準備。」

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