高科大生確診接觸者逾200人 留高雄80多人返校採檢
高科大1名學生昨確診COVID-19，共匡列200多名接觸者。校方今天表示，還在高雄的80多人都已返校採檢；高市府表示將安排檢疫，並通知各地方政府協助已返鄉學生就近檢疫。
高雄市昨天新增14例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，其中有1名高雄科技大學旗津校區學生，目前感染源不明。高雄市政府衛生局在高科大設立篩檢站，並請高科大調查同學足跡，要求200名接觸者採檢。
高科大主任秘書陳銘志接受中央社記者電訪表示，原本就住在高雄或是學期結束後尚未返鄉的老師、同學，原校方掌握有70多人，經同學間互相通知，今天共有80多人已經返校採檢，並入住學校宿舍集中檢疫，但校方尚未接獲採檢結果。
陳銘志說，目前旗津校區宿舍共有100多間，校方已依先前協助國際生入境檢疫的經驗，安排一人一間入住，並制定送餐、收垃圾等人員進出SOP，但若被通知採檢的200名學生都要入住，宿舍數量就不夠。
陳銘志也說，這100多間宿舍中有部分是2間房共用一間衛浴，目前已要求錯開使用時間，並提供酒精、消毒水供使用後消毒，但仍待市府協助確認是否符合防疫標準，如不符要求，尚待協調讓檢疫師生入住防疫旅館。
至於另有100多名已經返校的學生，陳銘志說，校方已先通知這些同學待在家裡勿外出、減少與家人接觸，並靜候衛生局通知，也提醒同學如果有身體不適等狀況，應立即通報學校。
高雄市政府衛生局回應表示，這些在高雄的學生市府會協助安排隔離，詳細做法會在下午2時的高雄市防疫記者會統一公布；返回外縣市的學生則已陸續通報各地方政府，就近安排採檢、隔離。
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