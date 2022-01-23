快訊

學測數B解答出爐！難度略比以前數乙難 這2題鑑別度高

台17線中彰大橋5輛大小車連環撞 小客車慘遭包夾嚴重變形

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／新北今爆1確診 蘆洲30多歲男與確診者吃飯染疫

聯合報 / 記者張睿廷劉懿萱／新北即時報導
圖為新北市蘆洲區。記者張睿廷／攝影
圖為新北市蘆洲區。記者張睿廷／攝影

新北市蘆洲今日傳出1名確診個案，據了解，該名確診者自稱曾到過台北市與朋友用餐，後來得知友人確診，自行篩檢，發現是陽性反應，目前已匡列家人及女友約10人。新北市衛生局表示，資訊由指揮中心公布。

蘆洲今日傳出確診個案，1名30多歲男子因為在台北市與其他確診者吃過飯，新聞出來後，感到憂心，自行前往篩檢，結果發現自己也確診。

據了解，這名男性確診者除雙北外，疑似曾到過其他外縣市，目前市府在疫調中，詳細足跡尚待調查。現在包括確診者家人、女友都被匡列。

新北市衛生局目前沒有證實此事，僅簡短回應，一切待中央公布。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

北京染疫 揪出郵件、冷鏈病毒

侯友宜視察新北年貨大街 稱「桃園守下來新北就沒事」

移工爆傳染鏈 台南避免染疫推「國際版」便利送

美國工廠員工大量染疫、人手不足 免費試劑供應成新難題

相關新聞

獨／新北今爆1確診 蘆洲30多歲男與確診者吃飯染疫

新北市蘆洲今日傳出1名確診個案，據了解，該名確診者自稱曾到過台北市與朋友用餐，後來得知友人確診，自行篩檢，發現是陽性反應...

礁溪五星飯店男櫃台確診女友疑症狀 確診恐怕不只1人

宜蘭縣礁溪鄉某五星級飯店傳出一名男性櫃檯人員確診，據了解，他的女友也出現感冒、流鼻水等疑似症狀，目前篩檢中，有可能確診者...

亞旭群聚擴大、圓山廚師感染源 指揮中心下午2時說明

昨晚指揮中心證實圓山大飯店有一名西點廚師確診，Ct值13，感染源等相關染疫情形；針對亞旭電腦桃園廠的篩檢情形，桃園市長鄭文...

遠雄自貿港確診者足跡 菜市場、大賣場、3客運線在列

桃園遠雄自貿港區爆發大規模群聚，市府經連夜疫調，剛剛公布個案相關公共場所足跡，遍及桃園、中壢、蘆竹、大園等區，包括南崁菜...

桃園疫情連環爆 鄭文燦：取消春節至元宵節動態活動

桃園市長鄭文燦今天上午在防疫會議上宣布，過年走春、祈福、提燈、踩街、迎財神和其他元宵節動態活動都取消，雖然可以保留靜態的...

宜蘭礁溪某五星級飯店櫃台人員確診！擴大篩檢1000多人

宜蘭礁溪某五星級溫泉飯店今天傳出有確診者，上午已住進醫院隔離治療。據了解，確診是一名男性櫃檯人員，縣衛生局已派駐醫院專人到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。