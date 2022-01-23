獨／新北今爆1確診 蘆洲30多歲男與確診者吃飯染疫

新北市蘆洲今日傳出1名確診個案，據了解，該名確診者自稱曾到過台北市與朋友用餐，後來得知友人確診，自行篩檢，發現是陽性反應，目前已匡列家人及女友約10人。新北市衛生局表示，資訊由指揮中心公布。

蘆洲今日傳出確診個案，1名30多歲男子因為在台北市與其他確診者吃過飯，新聞出來後，感到憂心，自行前往篩檢，結果發現自己也確診。

據了解，這名男性確診者除雙北外，疑似曾到過其他外縣市，目前市府在疫調中，詳細足跡尚待調查。現在包括確診者家人、女友都被匡列。

新北市衛生局目前沒有證實此事，僅簡短回應，一切待中央公布。

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