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桃園疫情連環爆 鄭文燦：取消春節至元宵節動態活動

聯合報 / 記者鄭國樑楊湛華／桃園即時報導
鄭文燦宣布取消春節至元宵節相關的動態活動。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦宣布取消春節至元宵節相關的動態活動。記者鄭國樑／攝影

桃園市長鄭文燦今天上午在防疫會議上宣布，過年走春、祈福、提燈、踩街、迎財神和其他元宵節動態活動都取消，雖然可以保留靜態的活動，但是原則上要減少造成群聚的機會；另外春節到元宵期間人民團辦的活動也一律展延到元宵節過後，視疫情狀再決定是否恢復，以減少風險。

桃園市政府自爆發機場、西堤餐聽等疫情傳播鏈後，宣布執行二級防疫加嚴版，日前再遠雄自貿疫情傳播鏈，市府防疫團隊加強應對，鄭文燦市長今天進一步宣布取消春節到元宵節相關動態活動。

鄭文燦今天上午在防疫會議指出，遠雄自貿園區確診的移工一樣有足跡，不管港區內外都要防疫，港區內是熱區因此擴大採檢，區外有社區足跡一樣要社區篩檢，田此呼籲相關者出來接受採檢，北區已經增設採檢站，各醫療院所有因上呼吸道問題的民眾看診，也一律要採檢，另外，昨天各採檢站合計採檢2499位都是陰性所。

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