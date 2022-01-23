本土病例地圖曝光！6縣市確診人數增加 高雄超越雙北
本土疫情持續升溫，昨（22）日疫情指揮中心公布單日確診數增82例，創下今年新高。疾管署網站統計「本土病例地理分布圖」，今年共有214例本土確診，其中桃園佔了165例最多，遍布6縣市，高雄為確診數第二多的縣市，新增21例本土確診數。
根據疾管署網站的統計資料，今年全台確診人數最多的縣市為桃園市，共有165人確診，其次是高雄市21人、台北市10人、新北市10人、新竹市5人、新竹縣2人、基隆市1人。
這次的本土疫情南北齊燒，從北部桃園機場，延燒至西堤餐廳，昨日亞旭電子廠已累積70例，疫情指揮中心22日宣布五大防疫措施，交通部宣布「交通運具內禁止飲食」，高鐵從23日開始暫停列車上便當、推車飲料、食品及車上販賣機；台鐵則指出，如能與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下（如鄰近無旅客或旅客有配戴口罩），得於飲食期間暫時取下口罩，飲食完畢後仍須佩戴口罩。
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