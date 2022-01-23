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亞旭群聚擴大、圓山廚師感染源 指揮中心下午2時說明
昨晚指揮中心證實圓山大飯店有一名西點廚師確診，Ct值13，感染源等相關染疫情形；針對亞旭電腦桃園廠的篩檢情形，桃園市長鄭文燦今天上午表示，確診人數有新增，待下午指揮中心說明。指揮中心下午2時舉行記者會，由指揮官陳時中對外說明疫情發展。
指揮中心昨晚表示，台北圓山飯店地下室西點主廚接獲家人通報，家中有人確診，主管立即安排到醫院進行PCR檢測，陽性確診並已住院，相關同事接觸者快篩，目前皆為陰性。但個案尚未納入案號，相關疫調、接觸者匡列及防治工作持續進行中。
而全台疫情連環爆，本土個案數飆升。指揮官陳時中表示，疫情若多點爆發，不排除升級的可能。
昨新增82例本土，除了亞旭電腦桃園廠、高雄港相關，有3例為亞東確診護理師先生、居服員相關同住家人，以及一名桃園不明感染源的確診孕婦。
指揮中心昨天宣布加強警戒措施，包含宗教祭祀活動，禁止人潮擁擠且無法分流的遶境活動、搶頭香等，另雙鐵等交通運輸禁止飲食，且即日起要求餐廳落實實聯制，違者將禁止提供內用。即將春節連假，疫情是否擴大、防疫警戒會不會升級，仍是關注焦點。
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