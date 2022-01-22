本土單日增82例！醫師見這數據「想哭」曝大爆發時間點

國內今（22）日新增130例新冠肺炎確診病例，分別為82例本土個案及48例境外移入，82例本土個案來源分別為高雄港和桃園亞旭電腦廠。對於本土疫情趨嚴，精神科醫師潘建志貼出「台灣三大群聚統計圖」，苦嘆「看到自己畫的圖都想哭」，此外還預估此波Omicron群聚高峰將落在春節後，呼籲民眾趕快打疫苗、謹守防疫規範。

潘建志指出，Omicron株向上「拐點」已出現、呈指數等級增加，直呼「這是麻疹病毒等級的威力」。他分析國外Omicron疫情，發現第一例出現到疫情高峰約45天，但住院死亡數高峰點會晚1到3周。對於自己製作的「台灣三大群聚統計圖」，潘建志直言「看到自己畫的圖都想哭了」，另外他指出這波Omicron疫情對台灣最痛苦的是「高峰落在春節後」。

此外潘建志也呼籲別輕忽Omicron，即使大多數患者僅無症狀或輕症，但因為確診人數太多，「住院和死亡的絕對數字很多國家創下歷史新高」。

「別說我製造恐慌，我才是治療恐慌症的專家」，潘建志認為，面對來勢洶洶的Omicron，「世界各國都遇到因境，台灣不可能輕鬆」，做為負責任的醫師網路寫手，有必要分享見解和知識幫助眾人，「誠實地公開正確訊息，才是最有效避免恐慌的方法」。

台灣本土疫情再起，潘建志製作「台灣群聚統計圖」。 圖／擷自 潘建志臉書

商品推薦