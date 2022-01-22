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傳圓山飯店一名廚師確診！同事快篩結果出爐 現場清消中

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
圓山飯店傳有員工確診，但北市衛生局不願證實。圖／聯合報系資料照
圓山飯店傳有員工確診，但北市衛生局不願證實。圖／聯合報系資料照

台北市圓山飯店傳出有員工確診，圓山飯店表示，目前正在全面清消，初步掌握為一名廚師，北市府正在進行疫調，但尚未停業，若消費者有疑慮可以退費退訂。

圓山飯店指出，該廚師家中有人確診，主管安排廚師進行PCR採檢為陽性，和他接觸過的同事都已進行快篩，呈現陰性。

對此，北市衛生局不願證實，並說相關新聞報導打亂疫調。

新冠肺炎 COVID-19 圓山飯店

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