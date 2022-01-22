亞旭竹北廠1員工曾赴桃洽公 PCR採檢結果出爐
亞旭電腦桃園廠爆發群聚染疫，新竹縣衛生局今日緊急聯繫亞旭竹北廠，初步調查竹北廠全廠178名員工中，只有1人1月13日到過桃園廠洽公，該名員工今緊急PCR採檢，採檢結果為陰性。
新竹縣政府指出，位於台元科技園區的亞旭竹北廠主要做研發，並無生產線和移工需求，目前協調廠方加強人員自我健康監視，包含清潔外包保全人員等，廠方今天全面環境清潔消毒，衛生局提供篩檢建議給廠方，可協助媒合縣內醫院給廠方做企業快篩，或請企業採購居家快篩試劑替員工快篩。亞旭竹北廠也將從下周一(24日)起實施分流上班、居家辦公。
竹縣衛生局仍舊呼籲該廠員工盡速接種新冠疫苗第1、2、3劑，可多利用竹縣於周末規畫的隨到隨打接種場次。
疫情快報
▪【疫情專題】1月22日增82例本土、48例境外 無個案死亡
▪【整理包】第3劑怎麼選？一圖看懂各劑種組合效能、副作用強度
▪【QA整理包】超實用日期對照表 一張圖秒看懂何時能打第三劑
▪【教學文】一掃便知！數位新冠健康證明、台北通疫苗護照 操作流程看過來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言