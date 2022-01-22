亞旭竹北廠1員工曾赴桃洽公 PCR採檢結果出爐

亞旭電腦桃園廠爆發群聚染疫，新竹縣衛生局今日緊急聯繫亞旭竹北廠，初步調查竹北廠全廠178名員工中，只有1人1月13日到過桃園廠洽公，該名員工今緊急PCR採檢，採檢結果為陰性。

新竹縣政府指出，位於台元科技園區的亞旭竹北廠主要做研發，並無生產線和移工需求，目前協調廠方加強人員自我健康監視，包含清潔外包保全人員等，廠方今天全面環境清潔消毒，衛生局提供篩檢建議給廠方，可協助媒合縣內醫院給廠方做企業快篩，或請企業採購居家快篩試劑替員工快篩。亞旭竹北廠也將從下周一(24日)起實施分流上班、居家辦公。

竹縣衛生局仍舊呼籲該廠員工盡速接種新冠疫苗第1、2、3劑，可多利用竹縣於周末規畫的隨到隨打接種場次。

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