指稱高雄隱匿足跡確診者女友陽性 南市衛生局致歉
台南市政府衛生局今天下午澄清，高雄COVID-19案18212病例的女友採檢結果為陰性，並未確診，衛生局已連繫當事人致歉。
台南市政府衛生局今天發布新聞稿指出，高雄COVID-19（2019冠狀病毒疾病）案18212在台南活動，市府已匡列571人，目前篩檢168人全數陰性。
另外，台南市衛生局再次和中央流行疫情指揮中心、高雄市政府衛生局確認，案18212被列為居家隔離的女友，採檢結果也是陰性，並未確診，衛生局已聯繫當事人致歉。
高雄案18212病例16日曾到台南市安平區喝喜酒，卻隱匿足跡，台南市政府衛生局長許以霖今天下午在台南市防疫記者會上指出，案18212的女友採檢陽性。
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