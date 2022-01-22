指稱高雄隱匿足跡確診者女友陽性 南市衛生局致歉

台南市政府衛生局今天下午澄清，高雄COVID-19案18212病例的女友採檢結果為陰性，並未確診，衛生局已連繫當事人致歉。

台南市政府衛生局今天發布新聞稿指出，高雄COVID-19（2019冠狀病毒疾病）案18212在台南活動，市府已匡列571人，目前篩檢168人全數陰性。

另外，台南市衛生局再次和中央流行疫情指揮中心、高雄市政府衛生局確認，案18212被列為居家隔離的女友，採檢結果也是陰性，並未確診，衛生局已聯繫當事人致歉。

高雄案18212病例16日曾到台南市安平區喝喜酒，卻隱匿足跡，台南市政府衛生局長許以霖今天下午在台南市防疫記者會上指出，案18212的女友採檢陽性。

商品推薦