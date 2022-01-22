疫情燒進台北！北市公布2確診足跡 遍布內湖好市多、慈濟接種站

台北市衛生局今天公布2名確診個案足跡，分別為案18310台北市個案與外縣市案18309。2人於1月16日到20日間，都曾前往內湖區的晶龍藥局、大湖公園、好市多、耳鼻喉科和慈濟內湖接種種站。

衛生局今日將2人足跡寫在一起，在1月16日、17日、20日都曾前往內湖區成功路四段的晶龍藥局；16日12時56分到13時37分前往大湖公園、17日19時55分到21時前往內湖好市多。

另外，1月18日12時51分到13時43分，前往內湖成功路五段的慈濟內湖聯絡處中型接種站、19日10時15分到10時21分去過金龍路711金德門市、20日10時35分到45分前往內湖成功路四段杜耳鼻喉科。

台北市衛生局今天公布2確診足跡。圖／北市府提供

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