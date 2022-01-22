亞旭電腦群聚累計70例大樓千人篩檢 國內有2例舊案移除案號

在桃園遠雄經貿園區爆出群聚個案，加上高雄港區確診者，今日增83例本土個案。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，其中有3人疑似舊案，有2人移除空號。此外亞旭電腦廠共累計70人確診，採「由內而外」、「由外而內」方式匡列。

國內原本有研判3例舊案，分別為西堤餐廳衍伸案18116的東吳同進修班同學（案18182），原本驗出懷疑陽性，經兩天採檢二採，和N抗體陰性、原檢體也是陰性，研判案18116的進修班沒有疫情擴散，因此將案18182移除空號。

例外還有案17970為部桃機車行老闆，因為車禍一採呈現弱陽性，且經過二、三、四採陰性、N抗體陰性，也取消他的案號。另外剩餘案18183，他的Ct值高、為37.1， 二採陰性，仍等血清檢驗結果。

關於亞旭電腦桃園廠爆發群聚，陳時中表示，起初由1月9日到西堤餐廳用餐的2例員工，他都沒有病史跟疫情警覺，後來出現不適症狀，經公司再三了解之後，進而篩檢陽性，還有4人職場接觸者也是陽性。

指揮中心前天便決定，昨天展開亞旭電腦桃園廠擴大採檢1005人，有63人陽性，有1人離職員工也是陽性，總共到現在從原6例確診，到現在64例陽性，總共70例。

此外，目前這70例個案中，有56例送到劍潭安心檢疫所，其餘也往檢疫所送。在這個70例中，有6例本國籍員工，相關疫調要請桃園衛生局進行追蹤。

陳時中指出，目前研判是大規模移工群聚，此外在遠雄經貿園區裡面，有兩棟大樓，亞旭在其中一家規模大，其餘29家都在大樓裡，認為彼此用餐場域有所重疊，現已展開兩千人全體採檢，結果出爐才來分析擴散情況。

目前也會針對社區採檢站，希望高度懷疑在二棟大樓進出的人都，此外指揮中心、勞動部及其他單位，已在自貿區成立「前進指揮所」，由桃園市衛生局進行主責，社區及企業成立篩檢站，並進行分工。 亞旭電腦廠共累計70人確診，採「由內而外」、「由外而內」方式匡列。圖／指揮中心提供

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