快訊

員工染疫竟不甩桃市府停工令持續運作 亞旭電腦挨罰了

高雄今再暴增14例共累計27例！今確診者足跡曝光

亞旭電腦群聚累計70例大樓千人篩檢 國內有2例舊案移除案號

聯合報 / 記者謝承恩沈能元／台北即時報導
陳時中指出，亞旭電腦廠共累計70人確診，採「由內而外」、「由外而內」方式匡列。圖／指揮中心提供
陳時中指出，亞旭電腦廠共累計70人確診，採「由內而外」、「由外而內」方式匡列。圖／指揮中心提供

在桃園遠雄經貿園區爆出群聚個案，加上高雄港區確診者，今日增83例本土個案。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，其中有3人疑似舊案，有2人移除空號。此外亞旭電腦廠共累計70人確診，採「由內而外」、「由外而內」方式匡列。

國內原本有研判3例舊案，分別為西堤餐廳衍伸案18116的東吳同進修班同學（案18182），原本驗出懷疑陽性，經兩天採檢二採，和N抗體陰性、原檢體也是陰性，研判案18116的進修班沒有疫情擴散，因此將案18182移除空號。

例外還有案17970為部桃機車行老闆，因為車禍一採呈現弱陽性，且經過二、三、四採陰性、N抗體陰性，也取消他的案號。另外剩餘案18183，他的Ct值高、為37.1， 二採陰性，仍等血清檢驗結果。

關於亞旭電腦桃園廠爆發群聚，陳時中表示，起初由1月9日到西堤餐廳用餐的2例員工，他都沒有病史跟疫情警覺，後來出現不適症狀，經公司再三了解之後，進而篩檢陽性，還有4人職場接觸者也是陽性。

指揮中心前天便決定，昨天展開亞旭電腦桃園廠擴大採檢1005人，有63人陽性，有1人離職員工也是陽性，總共到現在從原6例確診，到現在64例陽性，總共70例。

此外，目前這70例個案中，有56例送到劍潭安心檢疫所，其餘也往檢疫所送。在這個70例中，有6例本國籍員工，相關疫調要請桃園衛生局進行追蹤。

陳時中指出，目前研判是大規模移工群聚，此外在遠雄經貿園區裡面，有兩棟大樓，亞旭在其中一家規模大，其餘29家都在大樓裡，認為彼此用餐場域有所重疊，現已展開兩千人全體採檢，結果出爐才來分析擴散情況。

目前也會針對社區採檢站，希望高度懷疑在二棟大樓進出的人都，此外指揮中心、勞動部及其他單位，已在自貿區成立「前進指揮所」，由桃園市衛生局進行主責，社區及企業成立篩檢站，並進行分工。

亞旭電腦廠共累計70人確診，採「由內而外」、「由外而內」方式匡列。圖／指揮中心提供
亞旭電腦廠共累計70人確診，採「由內而外」、「由外而內」方式匡列。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19 亞旭

延伸閱讀

劍潭收超過百名確診者 黃珊珊：將再開設2百間房

陳時中商借劍潭收住桃園輕症確診者 北市同意收住56人

王必勝出任務下一站淒風苦雨 陳時中曝他動向

桃園燒到北市個案！ 同診所病患、東吳進修班同學確診

相關新聞

不甩桃市府停工令工廠續運作 亞旭挨罰30萬

遠雄自由貿易港園區的亞旭電腦爆員工群聚感染，桃園市政府昨天一早下達停工令，但有員工爆料工廠仍持續運作，直至晚上8時才停止...

本土+82例、境外48例 高雄港和亞旭電腦廠兩頭燒

中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增130例COVID-19確定病例，分別為82例本土個案及48例境外移入；另確...

亞旭爆群聚感染 逾300名移工今下午送集中檢疫所隔離

桃園疫情延燒不斷，亞旭電腦爆確診個案，採檢累計台籍及外籍移工共70人確診。據了解，除今明兩天停工、全面清消，已經篩檢出確...

台北+1！高雄生北返傳染給母 Ct值10 足跡展開清消

台北市傳出新增確診者，副市長黃珊珊今天表示，這一例不是台北的確診，是在高雄的學生回台北傳染給媽媽，媽媽的Ct值只有10，...

亞旭移工確診者曾赴橫山土雞城 新竹縣匡列10多人採檢

亞旭電腦桃園廠爆發移工群聚，已有64例確診，新竹縣政府今日下午指出，其中確診者案18299，曾在1月16日（發病前5日）...

春節寺廟禁飲食、搶頭香 徐國勇：政治人物禁止跑攤

疫情升溫，內政部長徐國勇宣布，春節期間宗教場所參拜人員禁止飲食，若有平安湯圓、麵食，必須以密封盒包裝，並禁止提供餐具。若...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。