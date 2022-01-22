亞旭電腦群聚累計70例大樓千人篩檢 國內有2例舊案移除案號
在桃園遠雄經貿園區爆出群聚個案，加上高雄港區確診者，今日增83例本土個案。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，其中有3人疑似舊案，有2人移除空號。此外亞旭電腦廠共累計70人確診，採「由內而外」、「由外而內」方式匡列。
國內原本有研判3例舊案，分別為西堤餐廳衍伸案18116的東吳同進修班同學（案18182），原本驗出懷疑陽性，經兩天採檢二採，和N抗體陰性、原檢體也是陰性，研判案18116的進修班沒有疫情擴散，因此將案18182移除空號。
例外還有案17970為部桃機車行老闆，因為車禍一採呈現弱陽性，且經過二、三、四採陰性、N抗體陰性，也取消他的案號。另外剩餘案18183，他的Ct值高、為37.1， 二採陰性，仍等血清檢驗結果。
關於亞旭電腦桃園廠爆發群聚，陳時中表示，起初由1月9日到西堤餐廳用餐的2例員工，他都沒有病史跟疫情警覺，後來出現不適症狀，經公司再三了解之後，進而篩檢陽性，還有4人職場接觸者也是陽性。
指揮中心前天便決定，昨天展開亞旭電腦桃園廠擴大採檢1005人，有63人陽性，有1人離職員工也是陽性，總共到現在從原6例確診，到現在64例陽性，總共70例。
此外，目前這70例個案中，有56例送到劍潭安心檢疫所，其餘也往檢疫所送。在這個70例中，有6例本國籍員工，相關疫調要請桃園衛生局進行追蹤。
陳時中指出，目前研判是大規模移工群聚，此外在遠雄經貿園區裡面，有兩棟大樓，亞旭在其中一家規模大，其餘29家都在大樓裡，認為彼此用餐場域有所重疊，現已展開兩千人全體採檢，結果出爐才來分析擴散情況。
目前也會針對社區採檢站，希望高度懷疑在二棟大樓進出的人都，此外指揮中心、勞動部及其他單位，已在自貿區成立「前進指揮所」，由桃園市衛生局進行主責，社區及企業成立篩檢站，並進行分工。
▪【疫情專題】1月22日增82例本土、48例境外 無個案死亡
▪【整理包】第3劑怎麼選？一圖看懂各劑種組合效能、副作用強度
▪【QA整理包】超實用日期對照表 一張圖秒看懂何時能打第三劑
▪【教學文】一掃便知！數位新冠健康證明、台北通疫苗護照 操作流程看過來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言